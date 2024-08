Infortunio Gonçalo Ramos riapre pista Osimhen al PSG | È serio – Luis Enrique

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024)si infortuna gravemente all’esordio col PSG. Siladal Napoli per rinforzare l’attacco parigino. NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Il calciomercato è un gioco di incastri, dove un singolo evento può ribaltare scenari apparentemente definiti. L’esordio stagionale del Paris Saint Germain, vittorioso per 4-1 contro il Le Havre, potrebbe aver riscritto il futuro di Victor, esordio amaro:grave alla caviglia Il centravanti portoghese ex-Benfica,, ha vissuto un debutto agrodolce con la maglia del PSG. Dopo aver servito l’assist per il gol di Kang-In Lee, al 20? minuto è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un grave. In uno scontro con l’ex-Inter Etienne Kinkoue, la caviglia sinistra diè rimasta incastrata, subendo una brutta distorsione.