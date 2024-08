Il coming out di Ralf Schumacher? È stata una pugnalata al cuore Mi sento usata con me ha sempre negato tutto | lo sfogo dell’ex moglie Cora Brinkmann

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono stati sposati per circa 14 anni, poi la separazione, nel 2015. E la sorpresa deve esseregrande quando ha scoperto che, appena un mese fa, il suo ex marito ha annunciato al mondo la sua relazione, nata due anni fa, con il fidanzato Etienne. Si tratta di, 47 anni,pilota di Formula 1, fratello del più noto Michael, dal 2001 al 2015. Dal loro matrimonio è nato un figlio, David, anche lui pilota. In un’intervista a Der Spiegel la donna ha spiegato tutta la sua sorpresa dall’apprendere iloutmarito. “Vorrei chemi avesse coinvolto o che almeno mi avesse reso partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto — ha spiegato—. Durante la sua carriera, nel paddock giravano molte voci.