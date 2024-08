Il cibo che fa bene Ciro Vestita e Cecchini a dialogo ad Agorà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Stasera, alle 21.30, ad “Estate insieme“, rassegna di incontri, spettacoli, musica e degustazioni organizzata da Marina Eventi e dal comune di Pietrasanta con la direzione artistica di Franca Dini e Claudio Sottili in Piazza XXIV Maggio angolo via Versilia a Marina di Pietrasanta, si terrà l’incontro “Ilmi sta a cuore“, con il medico dietologo, docente all’università di Pisa e consulente di programmi Raie il cardiologo Maurizio. I dottori, intervistati da Claudio Sottili, parleranno di alimentazione e cibi sani, che fannoalla salute, ma anche al cuore. L’incontro, come tutti quelli della rassegna, è a ingresso libero.