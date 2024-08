Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vacanze da sogno | la meta scelta è familiare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 17 agosto 2024)in vacanza a Maratea: la coppia torna a casa del modello lucano I Prelemi fanno ritorno a Maratea,sono pronti a iniziare una nuova avventura da genitori ma intanto si godono gli ultimi assaggi di estate prima di tornare a dedicarsi al lavoro, dove i progetti non mancheranno di certo. Nelle scorse ora la coppia di ex concorrenti del Grande Fratello ha deciso di godersi le meraviglie di Maratea, città natale dell’ex velino di Striscia la notizia, tra un tuffo e un gelato i due piccioncini si sono rilassati in Basilicata, location nella quale i Prelemi tornano con frequenza per salutare i familiari die immergersi nelle meraviglie che la regione offre a sempre più turisti negli anni.