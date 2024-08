Genoa l’avvento del Messias! La beffa per l’Inter arriva al 95? su rigore sbagliato | 2-2 all’esordio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Festa doveva essere e lo è stata, fino al 95?, peralla prima con lo Scudetto sul petto. Poiinaspettato, del giocatore che proprio non ti aspetti ma che, a tornare indietro con la memoria, è pure ex Milan. Jr.trasforma ildel 2-2, a tempo quasi scaduto, che ha il sapore dellaamara per. La corazzata di Simone Inzaghi apre la Serie A 2024-2025 con un pareggio contro uncombattivo e grintoso anche con l’attacco di riserva viste le partenze di Gudmundsson e Retegui. Nerazzurri subito sotto nel punteggio, cortesia di un colpo di testa di Vogliacco. Inter che rimonta con una doppietta di Thuram, al quale viene anche revocato un calcio di. Annullato anche un gol di Di Marco nella ripresa. Quandosembrava pronta a lasciare Marassi con 3 punti, Bisseck ha intercettato con il braccio un cross al centro dell’area.