Forti temporali e violente grandinate | a Milano e in Lombardia la svolta meteo che spazza via il caldo estremo

(Di sabato 17 agosto 2024)– Ci siamo. Alla fine il momento della tanto attesainè arrivato. Dopo giorni passati a boccheggiare con l’ondata die afa che ha messo a dura prova milanesi e lombardi rimasti in città, da domani tutto cambia, con l’arrivo di. Il blitz di maltempo atteso per le prossime ore porterà a un drastico (e molto desiderato) calo delle temperature, con le minime che torneranno finalmente sotto la soglia dei 20 gradi. Le precipitazioni in arrivo, come sempre più spesso accade, potrebbero però risultare particolarmente intense ed essere accompagnate da. Per questo nella giornata di domenica 18 agosto è stata diramata l’allertagialla persu parte del territorio regionale. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci attende.