Come finisce il film Killer dal sangue blu | innamorarsi dell’uomo sbagliato…

(Di sabato 17 agosto 2024) Alla fine deldalblu, Alyssa tenta di chiedere aiuto scappando da Jack, ma questi la insegue attraverso il castello. Riesce a trasmettere un video in diretta sui social media della cognata, rivelando al mondo la vera natura del principe: Jack, ormai smascherato, confessa di aver ucciso altre donne e minaccia Alyssa, ma viene interrotto dalla fuga della donna. Uccide poi il suo servitore e continua la caccia a Alyssa, che riesce a fuggire nel bosco, mentre Timothy cerca invano di fermare il fratello, solo per essere ucciso da Jack. Alla fine, Alyssa riesce a scappare grazie all’intervento del servitore, che ferisce mortalmente Jack. Tornata negli Stati Uniti, Alyssa riflette amaramente sulle sue scelte in amore, chiedendosi perché continua adegli uomini sbagliati.