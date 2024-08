Carceri il retroscena | Il ministero studia una norma per far uscire subito ottomila detenuti Delmastro smentisce | Niente colpi di spugna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) L’emergenzacontinua ad agitare la maggioranza di governo. Dopo la conversione in legge di un decreto considerato insufficiente da tutti gli addetti ai lavori, daldella Giustizia trapela una nuova ipotesi per ridurre il sovraffollamento: far scontare fuori dalle celle le pene residue inferiori a un anno. La proposta, avanzata dai Garanti deinell’incontro dello scorso 7 agosto con il Guardasigilli Carlo Nordio, sarebbe in realtà il potenziamento di una legge che già esiste, la 199 del 2010, in base alla quale “la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condannato” o in un altro domicilio. Al momento, però, il via libera all’uscita dal carcere deve arrivare dal giudice di Sorveglianza, che decide solo dopo aver ricevuto una serie di documenti dall’istituto.