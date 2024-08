Somma Vesuviana | esploso proiettile contro la casa di una incensurata Indagini in corso

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 16 agosto 2024)– Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti a, in via Spirito Santo, a seguito dell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Unha colpito la finestra di un appartamento abitato da una donna. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare la matrice del gesto. L'articololadi unainproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.