Non combatti il patriarcato mostrando il lato B | la stoccata di Paola Ferrari a Elodie scatena le polemiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo il botta e risposta con Fratelli d’Italia per l’attacco a Giorgia Meloni fatto con l’annuncio del suo ruolo nel nuovo calendario Pirelli, ecco chesi trova al centro di una nuova polemica. Un’altra, l’ennesima, sollevata dalla giornalista sportiva. Non è la prima volta cheattacca la popstar italiana a causa dei suoi modi sensuali e gli abiti succinti che indossa. Già in passato la giornalista aveva espresso il suo distacco dalle opinioni dell’artista proprio riguardo la rivendicazione del proprio corpo come lotta per l’emancipazione. “Mi si rivolta lo stomaco”, aveva dettoa La Volta Buona. Questa volta, però, la giornalista ha usato i suoi canali social per ladiretta alla popstar.