Match Point e Challengers | due facce della stessa racchetta

(Di venerdì 16 agosto 2024) «Chi disse: “Preferisco avere fortuna che talento”, percepì l’essenzavita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po’ di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si perde.». Era il 2005, e l’incipit di, thriller psicologico diretto da Woody Allen e una delle sue opere più apprezzate e di successo, risuonava nelle sale di tutto il mondo. A colpire il pubblico, in particolare, l’annosa questione mossa dal regista americano: quanto incide la fortuna sulla vita di un uomo? Di sicuro molto su quella di Chris Wilton, protagonistapellicola interpretato da Jonathan Rhys Meyers.