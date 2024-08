Liga 2024 2025 | Siviglia fermato dal Las Palmas vince il Celta Vigo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Prosegue la prima giornata della stagionedi. Dopo i due pareggi di ieri tra Athletic Bilbao e Getafe (1-1) e Betis e Girona (1-1) arrivano i primi tre punti dell’anno e sono del. La squadra di Giraldezin rimonta tra le mura amiche contro l’Alaves per 2-1. Al vantaggio nel primo tempo di Kike Garcia (17?) rispondono nella seconda frazione Swedberg (66?) e l’intramontabile Iago Aspas (87?) che, alla tredicesima stagione al, è subito decisivo nonostante i 37 anni compiuti l’1 agosto. Nel match serale ilpareggia 2-2 in casa del Las. Un autogol per parte nel primo tempo con gli andalusi che si portano avanti sfruttando l’autorete di Alex Suarez (25?) e i padroni di casa rispondono sfruttando il pasticcio di Nianzou (42?).