I dati sulla sicurezza in Italia | dai femminicidi alle operazioni di controllo nelle città

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ieri è stato presentato il dossier del Viminale con isulle attività condotte dal ministero dell'Interno nell'ultimo anno. Oltre al focus sui migranti, di cui abbiamo scritto qui, il documento fa il punto su altri dossier: dai reati aidenunce di persone scomparse. Ecco una sintesi. I reati Sui reati maggiori, nei primi sette mesi del 2024, il Viminale conta 499 omicidi effettuati, di cui 28 attribuiti alla criminalità organizzata. Segnala, poi, in totale 44.166 e 1.605.812 furti. Nello stesso arco di tempo, le persone denunciate sono state 1.259.799, di cui 241.769 arrestate. Per quanto riguarda il contrastosostanze stupefacenti, sempre dal 1 gennaio 2023 al 31 luglio 2024 sono state 32.275 leantidroga (119 quelle con "proiezione internazionale), per un totale di 112.603,48 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate.