Emergenza idrica l’Italia ha bisogno di una governance centralizzata L’analisi di Zecchini

(Di venerdì 16 agosto 2024) Se ancora mancassero prove probanti del riscaldamento climatico del globo, causato dall’eccesso di emissioni di gas a effetto serra (Ghg) e del fallimento della gestione del sistema idrico nazionale, questa estate rovente da record e la contemporanea penuria acuta di acqua nel Mezzogiorno e in altre aree ne offrirebbero prove inconfutabili. Contrariamente a quanto taluni potrebbero pensare, i due fenomeni sono collegati da una catena di condizioni che dal primo conduce al secondo attraverso passaggi in cui le scelte istituzionali hanno un peso determinante. Nonostante le politiche di contenimento in Europa e in America, le emissioni di gas serra (principalmente anidride carbonica, metano e protossido di azoto) sono in aumento seppur a ritmi più lenti del passato. L’anno scorso hanno raggiunto il picco dalla metà dello scorso secolo e sono aumentate del 60% rispetto al 1990.