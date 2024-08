Caos nomine capi d’istituto il Tar del Lazio blocca la graduatoria degli aspiranti presidi | accolto il ricorso presentato da 17 docenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ferragosto di fuoco per la scuola italiana. A pochi giorni dall’assunzione dei nuovi dirigenti (519 vincitori di concorso ai quali assegnare la sede con decorrenza primo settembre), il presidente della sezione feriale del Tribunale amministrativo regionale delha sospeso in via cautelare, con decreto monocratico firmato il 14 agosto, la. Il provvedimento è stato preso in attesa che, il cinque settembre, venga discusso il merito della vicenda dalla Terza sezione bis. Un vero e proprioche rischia di creare problemi alla nomina dei nuovipronti a dare un regolare avvio alle lezioni. Nei giorni scorsi a viale Trastevere avevano pubblicato il Decreto 107/2024 con l’elenco deiinseriti nellafinale che sarebbero stati assunti come dirigenti nei prossimi giorni.