Tennis l’ATP Tour dopo gli errori arbitrali a Montreal e Cincinnati | Rivisto i nostri protocolli

(Di giovedì 15 agosto 2024)rivede i suoigli episodi di. E’ questa la decisione presa dal circuito professionistico mondiale dela seguito deglidei due Masters nordamericani, i quali hanno spopolato sui social con video e reazioni da parte di tutto il mondo, comprese quelle di alcuniti. “Aggiornamento sull’arbitraggio ATP:i recenti problemi tecnici con Live ELC (Electronic Line Control, il sistema di controllo linee automatico conosciuto anche come falco, ndr.) a, abbiamo condotto una revisione approfondita dei. In futuro, se il Review Official determina, durante uno scambio, che una palla era fuori prima del punto (ma non è stata chiamata dal sistema), tale decisione rimarrà valida”, precisa l’organizzazione in una nota.