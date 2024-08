Sette ettari di macchia mediterranea in fumo nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vasto incendio ha distrutto oltre 7die di vegetazione a San Giovanni Piro, in provincia di Salerno. Le fiamme si sono sviluppate questa mattina in località Sant'Angelo propagandosi rapidamente e minacciando anche alcune abitazioni. Sul posto hanno operato squadre della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo ed i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro che hanno lavorato per ore. Fondamentale è stato l'impiego di un elicottero che ha effettuato decine di gettiti d'acqua. Il rogo è stato spento soltanto nelle prime ore di questo pomeriggio. Gli uomini dell'ente montano del Bussento sono ancora impegnati a bonificare l'area per spegnere piccole fumarole.