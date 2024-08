Osimhen-PSG arriva la comunicazione ufficiale che tutti aspettavano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) Victorresterebbe un obiettivo del PSG di Luis Enrique, che alla vigilia del debutto stagionale parla del sostituto ideale di Mbappé Al 15 agosto il Napoli non ha ancora trovato una soluzione per Victor, che resta un obiettivo di diversi club come Chelsea, ma anche PSG. Nessuna società fino a questo momento ha esercitato la clausola rescissoria presente sul contratto. I 130 milioni richiesti da De Laurentiis sono tanti, forse troppi. In questo momento, Giovanni Manna è a Londra per risolvere questioni delicate relative agli acquisti di Lukaku – che sarà il sostituto di– e Gilmour. Allo stesso tempo, il Napoli sta cercando di capire se è possibile inserirenell’operazione con i Blues, ma il club resta fermo sulle proprie posizioni e richieste economiche. Nessuno sconto.