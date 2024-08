Libri per bambini da leggere sotto l’ombrellone | un viaggio insieme alla scrittrice Chiara Sorrentino e al suo Poldino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024)scritto da, illustrato da Beatrice Bencivenni (Giunti Editore) è una storia da, che ci fa riflettere sull’accettazione di sé, sull’inclusione e sulla cura dell’ambiente.è un polpo divertente e pasticcione, diverso dagli altri polpi, perché è un po’ impacciato. I polpi sono molto amati a Fondalebrioso, perché aiutano sempre gli altri, ma lui non ne combina mai una giusta. Grazie ad una scopertainsegnerà che non è importante essere perfetti allo stesso modo degli altri, ma ognuno contribuisce a regalare qualcosa di sé stesso, in base alle sue capacità e al suo talento.