Il Corvo | nuovi poster dal reboot con Bill Skarsgard

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il, la nuova trasposizione cinematografica della graphic novel di James O’Barr, si avvicina alle sale sempre di più, e con esso continua a spingere anche la campagna promozionale. In questo nuovo aggiornamento siamo lieti di proporre alla vostra attenzione alcuniinediti, alcuni dei quali destinati alle famose catene cinematografiche più famose negli USA: Dolby Cinema e IMAX. Ricordiamo che Ilnegli USA verrà distribuito a partire dal 23 agosto 2024, mentre qui in Italia bisognerà attendere qualche altro giorno (28 agosto). Ecco i: Ile le note di produzione Il film è stato diretto da Rupert Sanders. Oltre anel ruolo iconico di Eric Draven, il cast deldi Ilspiccano anche i volti di FKA twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.