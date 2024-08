Giorgia stai cambiando l’Italia | Massimo Boldi fa gli auguri a Meloni gli haters di sinistra lo insultano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Gli, sul web, sono sempre dietro l’angolo, si sa, quelli di, spocchiosi e volgari, poi, non ne parliamo. Una foto diin piscina con la figlia, per esempio, scatena commenti a dir poco violenti in chi ritiene che qualsiasi racconto non politico da parte di un esponente di destra, non abbia diritto alla condivisione. Così, sotto al post del premier, con glidi buon Ferragosto agli italiani, accanto a tanti commenti garbati, ne sono apparsi anche alcuni molto sgarbati, per non dire altro. In particolare contro un noto attore italiano, già “colpevole” di simpatizzare per Berlusconi, agli occhi dellafa gliinsultato, sotto al post della, ha commentato con un messaggio molto affettuoso, con qualche sgrammaticatura finita nel mirino degli