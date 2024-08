Folorunsho Lotito punta sul prestito biennale con obbligo di riscatto CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il mercato in uscita del Napoli comprende anche. Conte lo ha, in qualche modo, “bocciato”. Non c’è spazio per lui nel progetto del nuovo allenatore, meglio trovare un’altra sistemazione. La Lazio si è fatta avanti, anche se ancora non ha presentato un’offerta ufficiale. Ma la trattativa è avviato.al, De Laurentiis vuole 12 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport. Prima di prendere, la Lazio deve alleggerire il monte ingaggi Scrive il Corriere dello Sport: La Lazio ha aperto una corsia preferenziale per Michael. De Laurentiis ha delegato l’agente: chiede 12 milioni.punterebbe sulcondi. Non semplice. Naturalmente c’è la disponibilità di, oggi fuori rosa a Napoli, ad accettare il trasferimento.