Calcio | Gian Piero Gasperini | Orgoglioso nonostante il ko

(Di giovedì 15 agosto 2024) Niente da fare per l’Atalanta diche si è arresa nel secondo tempo al più forte Real Madrid di Carlo Ancelotti, con il tecnico dei Blancos che aggiunge un altro, incredibile, trofeo alla sua straordinaria carriera e alla bacheca infinita della società madrilena. Gli spagnoli, dopo un primo tempo equilibrato, si sono imposti 2-0 (Valverde e Mbappé in gol) conquistando la sesta Supercoppa Europea della loro storia. Una sconfitta triste, ma che comunque ha resoil tecnico dei bergamaschi. Real Madrid-Atalanta, Supercoppa Europea: le parole di– Crediti Foto: Atalanta BergamascaFacebook“Ero abbastanza fiducioso che potessimo mettere in difficoltà il Real anche nel gioco. La partita è cambiata soprattutto dopo il secondo gol che era evitabile.