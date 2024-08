Altra aggressione in stazione | tenta di rubare lo zaino a un passeggero poi lo riempie di pugni e gli rompe il naso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Bologna, 15 agosto 2024 – Ancora un’in. Ancora da parte dei soliti noti che bivaccano nella zona di piazza XX Settembre. Questa volta però, a finire in ospedale non è stato un capotreno, bensì unaggredito da due sbandati, finito al pronto soccorso del Maggiore con ilrotto. È successo ieri mattina alladell’alta velocità, dove spesso si verificano episodi di furti di bagagli ai danni di viaggiatori, anche a bordo degli stessi treni. E così infatti avvenuto: i due nordafricani stavanondo di portare via lodi undi una Freccia, ma questo se ne è accorto e ha reagito. A quel punto uno di loro, probabilmente alterato anche da sostanze, ha sferrato piùal volto del malcapitato. Gli altri passeggeri hanno avvertito i poliziotti della Polfer, mentre il complice dell’aggressore fuggiva via.