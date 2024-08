Wizz Air lancia All you can fly | quali sono le destinazioni e come funziona l’abbonamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – Potrebbe essere un'iniziativa che farà tendenza quella della compagniaAir, che hato un programma di abbonamento di 12 mesi, che consentirà ai membri di viaggiare sui voli idonei ad un costo fisso. Pensato per chi viaggia tanto all'estero, viperò alcuni dettagli da considerare, per decidere se l'abbonamento si confà o meno alle proprie abitudini di viaggio.Occhio alla scadenza della prevendita Il programmaAll You Can Fly è fornito daAir Ungheria Limited, e prevede il pagamento di un voucher del costo di 499 euro, più un costo di 9.99 euro fisso per ogni volo che si acquista. L'abbonamento include 800 rotte internazionali servite dalla compagnia, escluse quelle italiane. Noninclusi i bagagli, tranne un oggetto personale delle dimensioni massime di 40x30x20 cm.