Verona tragico scontro frontale | morti e feriti gravi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in unotra due automobili avvenuto poco dopo la mezzanotte a Valeggio sul Mincio, in provincia di. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco. Il Suem 118 è arrivato con quattro mezzi di soccorso. I duesono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento, a. La due vittime sono un cittadino venezuelano 35enne e un romeno di 38 anni, residenti a Monzambano nel mantovano.. Nellotra due auto sono rimaste ferite gravemente altre due persone, trasportate in ospedale in codice rosso. Da quanto si è appreso nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza automobile. L'articoloproviene da Dayitalianews.