Tributo al musicista Franco Nesti con il Walk Together Gospel Choir

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sarà con un concerto che domani, giovedì 15 agosto, alle ore 21,30 sotto la loggia in piazza Umberto I, a Cutigliano, verrà ricordato, a un anno dalla scomparsa, il grande. Proprio la notte di Ferragosto dell’anno scorso nella casa di famiglia, nella sua amatissima Cutigliano, dove era solito trascorrere le vacanze, il suo cuore si era fermato all’improvviso mentre dormiva. A dare la notizia erano stati la compagna Francesca e il figlio Niccolò. E dunque non poteva che essere nella frazione dell’Appennino Pistoiese ilche il, diretto da Lietta Traversi, eseguirà domani sera, per ricordare uno dei suoi "figli" più stimati in campo musicale, eccellenza del contrabbasso, cantante, arrangiatore e direttore d’orchestra, nome di assoluto prestigio nel panorama jazz.