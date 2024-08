Terribile tempesta barche danneggiate e alla deriva VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Venti, piogge e unadi sabbia hanno colpito l’isola di Formentera. Decine disono finite, mentre altre si sonoschiantandosi contro gli scogli. Il porto di La Savina è stato chiuso e i collegamenti marittimi sospesi a causa del mare mosso e delle folate di vento. Vacanze rovinate per numerosi turisti. Leggi anche: Aereo precipitato, il racconto choc della figlia che non è partita grazie al padre Leggi anche: Maltempo, fortissima grandinata in Italia: strade imbiancatea Formentera Questa mattina una tromba d’aria si è abbattuta sull’isola di Formentera e ibiza provocando danni e disagi. Il porto è rimasto parzialmente chiuso e da poche ore il traffico è tornato regolare. Il temporale ha dato origine a fortissime raffiche di vento, fino a 60 nodi, hanno provocato un’improvvisa mareggiata.