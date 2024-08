Meteo bollino rosso | caldo-killer oggi l' allerta massima in queste città

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L'anticiclone africano continua a tenere sotto scacco le regioni mediterranee, inclusa l'Italia, portando condizioni diopprimente e afoso, a tratti insostenibile. Fino a Ferragosto, e nei giorni immediatamente successivi, illa farà da padrone, con temperature che toccheranno i 40 gradi al Sud, in particolare sul Tavoliere delle Puglie. Anche sulle Alpi, lo zero termico si manterrà elevato, oscillando tra i 4.200 e i 4.400 metri di quota. Il ministero della Salute, considerati gli scenari, ha emesso un bollettino per le ondate di calore, segnalando 22italiane concontrassegnata dal. Tuttavia, si intravede un possibile cambiamento delle condizionitra la fine della settimana e l'inizio della prossima, con un possibile calo delle temperature di circa 10 gradi.