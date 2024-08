Mazze da cricket e pugni Regolamento di conti sull’argine del canale La gente si barrica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Botte da orbi l’altra sera, a Portomaggiore, una mega rissa tra una ventina di uomini in caffettanodelDiversivo, vicino alla nuova scuola media. Se le sono date senza risparmiarsi. Urla, schiamazzi e botte da orbi. In due riprese. La prima scazzottata è cominciata verso le 23.30 di lunedì; l’altra in più round è andata avanti fino all’una della mattina. Il segretario della Lega e consigliere comunale del Carroccio, Massimo Contarini, giudica l’episodio con le lenti del sarcasmo: "Sempre grandi esempi di civiltà, integrazione e progresso per il nostro paese".