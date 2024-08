Masters 1000 e Wta Cincinnati 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 14 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ile glididel torneo combined diper la giornata di14. Prosegue ildel primo turno e iniziano le prime partite del secondo: sono tanti gli italiani in campo, a partire da Jannik Sinner che affronterà lo statunitense Michelsen, passando per Bronzetti che sfiderà Azarenka, Berrettini che sfiderà Rune e i match tra Arnaldi ed Etcheverry e Musetti contro Tiafoe. Spazio anche per il doppio con inil debutto nel primo turno per Bolelli e Vavassori che sfideranno la coppia Krajicek/Rojer e per le vincitrici dell’oro olimpico Jasmine Paolini e Sara Errani, che se la vedranno con Alexandrova e Sizikova. CENTER COURT Ore 17:00 – Struff vs (9) Tsitsipas A seguire – (1) Sinner vs Michelsen Non prima delle 21:00 – (11) Navarro vs M.