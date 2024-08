Lavoriamo coi chirurghi durante i trapianti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Un nome complesso che designa una figura sanitaria di grande importanza addetta alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature utilizzate nelle tecniche di circolazione extracorporea e in quelle di emodinamica. "Assistiamo persone di ogni età – spiega il presidente della Commissione di Albo nazionale, Salvatore Scali –, dai neonati agli anziani. Oltre all’esecuzione di esami come holter ed ecocardio, il nostro operato è richiesto in sala operatoria ogniqualvolta si verifica la necessità di avere un organo completamente fermo, ad esempio cuore e polmoni,un trapianto o un intervento di bypass. In parole semplici, facciamo funzionare le macchine che tengono in vita l’assistito fino a che il chirurgo non ha finito il suo lavoro e ci prendiamo cura degli organi prima che vengano impiantati".