(Di mercoledì 14 agosto 2024) La scelta della dirigenza dell’, sul mercato estivo, è stata quella di non toccare la squadra titolare. L’undici di partenza della squadra campione d’Italia, almeno all’inizio, sarà lo stesso dello scorso anno. In compenso, la panchina sarà più qualificata, sulla carta. Josep Martinez sarà il vice-Sommer al posto di Audero, Zielinski coprirà lo slot lasciato libero da Klaassen a centrocampo e Taremi rimpiazzerà Sanchez in attacco. Rispetto all’estate passata, alcuni giocatori rappresentano delle certezze ulteriori. Non si sapeva, un anno fa, quanto avrebbe potuto dare alla causa Bisseck. Si immaginava potesse fare molto bene Frattesi, ma era pur sempre alla prima esperienza in una “big“ e stavolta partirà con un’annata alle spalle e uno Scudetto in più nel curriculum.