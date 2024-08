Controlli sul rischio caldo 40% aziende fuori norma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Su 736ispezionate nei primi dieci giorni di agosto, circa il 40% non aveva valutato o implementato le misure di prevenzione specifiche contro il. E' il bilancio deidell'Ispettorato nazionale del lavoro, impegnato da fine luglio a fine agosto in una campagna di vigilanza straordinaria per monitorare i rischi lavorativi legati all'esposizione al. Sotto la lente dell'agenzia alcuni settori considerati più a: cantieri edili (457ispezionate), cantieri stradali (70), agricoltura(181) e settore florovivaistico (28).