Calcio | Vinicius tentato dall’Arabia Saudita | 1 miliardo per lui!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una proposta economica clamorosa per uno dei giocatori più conosciuti e più forti (attualmente) dell’intero universo calcistico. Una trattativa che sembra complessa da portare a termine, ma lo strapotere economico degli arabi potrebbe spianare ogni difficoltà strappando ai campioni d’Europa in carica, forse, la stella più luminescente del loro firmamento.jr pronto per trasferirsi in Arabia? Per convincere il Real Madrid, che questa sera sfiderà l’Atalanta nella sfida secca di Supercoppa Europea, basterà versare undi euro nelle casse degli spagnoli. Un acquisto clamoroso, insomma, che riscriverebbe ogni record aprendo nuovi fronti nella storia del