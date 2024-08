Se Grillo fa i capricci è Di Battista il dopo Conte | cosa sa Paragone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) In queste settimane Beppesi sta facendo notare in nome dello status di garante del Movimento Cinquestelle: evidentemente l'ex guru ha molto tempo da perdere per star dietro a queste cose visto che quando contava davvero centellinava le parole e i grillini si mettevano davanti al portone di casa in attesa di ricevere udienza. Ha deciso di marcare il territorio, convinto che quel territorio gli appartenga come feudatario di un simbolo che però non è chiaro a chi appartenga (forse più di tutti potrebbe aiutarci il buon vecchio Lorenzo Borrè, l'avvocato che ha fatto vedere i sorci verdi alle varie dirigenze pentastellate a suon di ricorsi e carte bollate varie). Beppee Giuseppe, dicevamo.