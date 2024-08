Parigi 2024 Botswana in delirio per Tebogo | il presidente concede ai lavoratori mezza giornata di vacanza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Le Olimpiadi disono state le migliori della storia per il, che non solo ha conquistato la sua prima storica medaglia d’oro ma ha anche portato a casa due medaglie, lo stesso numero di quelle vinte in tutti i Giochi precedenti messi insieme. Il merito di questi risultati è in gran parte del velocista Letsile, diventato ben presto un eroe nazionale. Oro nei 200 metri, nonché primo africano di sempre a vincerli, il classe 2003 ha poi guidato anche la staffetta 4×400 metri, portandola sul secondo gradino del podio. Prima di, le uniche medaglie per ilerano arrivate a Londra 2012 (argento Nijel Amos negli 800 metri) e a Tokyo 2020 (bronzo nella staffetta maschile 4×400).