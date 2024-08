Orsato riparte dalla Russia | è il nuovo consulente della commissione arbitrale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Nuova avventura per Daniele, annunciato comeFederazione calcistica russa. L’arbitro di Schio, che ha concluso la sua carriera con gli ultimi Europei e si è dimesso dall’Aia prima del raduno di Cascia, raggiunge due altri grandi ex fischietti come l’argentino Nestor Pitana e il turco Cüneyt Çakir. “L’arbitro italiano ha iniziato la sua carriera a 17 anni e nel 2006 ha diretto la sua prima partita del campionato di Serie A. Il suo curriculum comprende gli Europei 2020 e 2024 e la Coppa del Mondo 2022. Proprio ai Mondiali del Qatar,ha arbitrato anche la semifinale tra Argentina e Croazia” si legge in una notaRFS. Nonostante questa scelta inusuale, il futuro dinon è del tutto segnato.