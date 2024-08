Lo spazioplano Dawn Aerospace ha raggiunto velocità transoniche

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 13 agosto 2024), una startup innovativa nel settore aerospaziale, ha conquistato un traguardo significativo nello sviluppo del suoaltamente riutilizzabile Nel corso di un volo di prova, il veicolo senza equipaggio Mk-II diha, toccando Mach 0,92 e un’altitudine di 15.000 metri. Questi risultati rappresentano un notevole miglioramento, triplicando lae quintuplicando l’altitudine rispetto ai test precedenti. Il test fa parte del programma di sviluppo Campaign 2-2, avviato a luglio 2024, che ha permesso al Mk-II di dimostrare una straordinaria capacità di volo. L’obiettivo della prossima fase, Campaign 2-3, programmata per settembre 2024, è superare per la prima volta la barriera del suono, un traguardo cruciale per il progetto.