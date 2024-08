Jeremy Allen White può abbandonare qualsiasi festa se lo fa con questo look un po' trasandato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Non sappiamo che aspetto abbia il calendario Google di. Ma si può presumere che sia pieno di righe colorate in blu. L'abito pre-olimpico diè da medaglia d'oro nella moda maschileUn altro giorno, un altro grandedi JAW Dopo aver concluso l'ultima parte del suo press tour per The Bear qualche settimana fa, è partito subito per Parigi per il party pre-olimpico di Louis Vuitton. La maggior parte dei ragazzi si fermerebbe per qualche giorno a rilassarsi e a mangiare qualche croissant, ma JAW, da uomo impegnato qual è, è tornato subito a Los Angeles per una serie di eventi. Ve l'abbiamo detto, è un tipo impegnato! Ma anche quando si è uno dei più grandi attori del pianeta, bisogna conoscere i propri limiti.