Bolzano 16enne sequestrata per 24 ore | drogata e violentata Arrestato un 37enne

(Di martedì 13 agosto 2024) Raggirata, stordita,e poi abusata per 24 ore. È quanto successo a unadi, che ha denunciato la violenza alla polizia riuscendo a far arrestare un uomo di 37 anni accusato ora di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e cessione di sostanze stupefacenti a minori. La vicenda La ragazza ha raccontato agli inquirenti di aver conosciuto l'uomo a una fermata del bus e di essere stata convinta a seguirlo per partecipare ad una festa techno. Lungo il tragitto l'uomo avrebbe offerto alla giovane dell'acqua che probabilmente conteneva sostanze che l'hanno stordita.