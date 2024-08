Anfiteatro giardini ancora chiusi Nessuna data per la riapertura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Arezzo, 13 agosto 2024 – I cancelli restano serrati. Slitta ada destinarsi ladeidell’. Vale per il lato che si affaccia su via Crispi e pure per quello su via Margaritone. Proprio la parte del parco a lato del Museo Archeologico avrebbe dovuto venire riaperta ad aretini e turisti entro luglio, come annunciato nei mesi scorsi dalla direttrice del museo Maria Gatto. E invece a metà agosto i cancelli restano. E per il futuro non ci sono date certe. "Per il momento non posso dare date di", questo il commento della direttrice dell’archeologico. Di certo c’è che slitta anche la tanto attesaestiva della piccola parte del parco che si affaccia su via Margaritone, al contrario di quanto annunciato nei mesi scorsi, parlando prima di cancelli aperti a maggio e poi a luglio. E invece nulla di fatto.