Ancora spettacolo nel cielo di agosto grazie a Giove e Marte

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo le Perseidi, le stelle cadenti più attese dell’anno, ildioffre un altroda non perdere: tra il 14 e il 15 del meseappariranno vicinissimi, separati da una distanza che è solo circa la metà della dimensione apparente del disco lunare, come afferma l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. La coppia non si trovava così vicina dal 2022, e dopo questo incontro potrà riformarsi solo a novembre del 2026. Si tratta, inoltre, dell’ultima congiunzione planetaria dell’anno: per poterne ammirare un’altra si dovrà attendere il 20 gennaio 2025, quando ad incrociarsi saranno Venere e Saturno. Losarà ben visibile nella costellazione del Toro anche ad occhio nudo, all’alba di entrambi i giorni.