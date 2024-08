A Ferragosto apertura straordinaria gratuita a Casa Bruschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Arezzo, 13 agosto 2024 – Per unall’insegna dell’arte, laMuseo dell’Antiquariato Ivanconsentirà l’ingresso straordinario gratuito, giovedì 15 agosto dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, così come avverrà nei musei di Intesa Sanpaolo. Alle ore 11 e alle ore 16.30 sono previste visite guidate volte a scoprire alcune opere dei grandi maestri che tra fine 1400 e il 1700 hanno rappresentato la Madonna con Bambino. Quattro opere per apprezzare l’evoluzione della pittura nei secoli, attraverso il talento di maestri come Luca di Paolo da Matelica, Neri di Bicci, Alessandro Allori e il Sassoferrato. Per una visita formato famiglia saranno disponibilimente le “Carte Didattiche”, un mazzo di carte con cui viaggiare tra le opere esposte, attraverso disegni da completare, parole nuove da scoprire ed emozioni da raccontare.