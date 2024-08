Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024)DEL 12 AGOSTOORE 08.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’A1-NAPOLI CHE PROVOCA 3 KM DI CODE TRA CASSINO E PONTE CORVO IN DIREZIONESI CIRCOLA SU DUE CORSIE DI MARCIA SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONEE TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE –PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. I TRENI REGISTRERANNO FINO A 40 MINUTI. MENTRE SULLA LINEA METRE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA.