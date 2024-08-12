Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 08:45 (Di lunedì 12 agosto 2024) Viabilità DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’A1 Roma -NAPOLI CHE PROVOCA 3 KM DI CODE TRA CASSINO E PONTE CORVO IN DIREZIONE Roma SI CIRCOLA SU DUE CORSIE DI MARCIA SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONE Roma E TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – Roma PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCOLazioNE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. I TRENI REGISTRERANNO FINO A 40 MINUTI. MENTRE SULLA LINEA METRomaRE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 08:15 - 24 ORE 19. NOTIZIARIO 11 08. 20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA PISANA TRA VIA DELLA TENUTA PISANA E VIA DI MONTE STALLONARA NEI DUE SENSI PER INCIDEDIO, PRESTARE ATTENZIONE DEVIAZIONI SUL POSTO IN VIA AURELIA CODE A PALIDORO TRA VIA DI SAN CARLO A PALIDORO E VIALE TRE DENARI DIREZIONE ROMA A MACCARESE SI RALLENTA IN VIA DEL BUTTERO ALTEZZA VIA DEL VERGARO DIREZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 07:30 - 24 ORE 19. 20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA PISANA TRA VIA DELLA TENUTA PISANA E VIA DI MONTE STALLONARA NEI DUE SENSI PER INCIDEDIO, PRESTARE ATTENZIONE DEVIAZIONI SUL POSTO IN VIA AURELIA CODE A PALIDORO TRA VIA DI SAN CARLO A PALIDORO E VIALE TRE DENARI DIREZIONE ROMA A MACCARESE SI RALLENTA IN VIA DEL BUTTERO ALTEZZA VIA DEL VERGARO DIREZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 19:30 - 20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR CHIUSA AL TRAFFICO VIA DELLA PISANA TRA VIA DELLA TENUTA PISANA E VIA DI MONTE STALLONARA NEI DUE SENSI PER INCIDEDIO, PRESTARE ATTENZIONE DEVIAZIONI SUL POSTO IN VIA AURELIA CODE A PALIDORO TRA VIA DI SAN CARLO A PALIDORO E VIALE TRE DENARI DIREZIONE ROMA A MACCARESE SI RALLENTA IN VIA DEL BUTTERO ALTEZZA VIA DEL VERGARO DIREZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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