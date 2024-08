Provincia rovente | oltre i 39 Week end da bollino rosso Caldo record a Castelnuovo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Chi può ha trovato refrigerio in una spiaggia del litorale o sulle montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano. Altri hanno combattuto ilcon condizionatori e ventilatori. Una domenica da 37° gradi, quella contrassegnata – per la prima volta da inizio estate – dal ministero della salute con il, massimo grado di allerta per ciò che concerne le ondate di calore. Ladella Spezia è risultata quella più calda: a CFastelnuovo Magra durante la giornata di ieri superato il tetto dei 38°, con la centralina dell’Arpal che alle 17.30 ha registrato 39.4°. Alla Spezia sono stati toccati i 37.5 gradi. A Padivarma 37.1°, a Sesta Godano 35.4°. A complicare la situazione, l’alto tasso di umidità, che ha fatto salire le temperature percepite un po’ in tutta la Liguriai 40 gradi. Arpal ha rilevato un’umidità al 43% alla Spezia.