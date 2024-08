Masters 1000 e Wta Cincinnati 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 12 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ile glididel torneo combined diper la giornata di12. Spazio all’ultimo turno di qualificazioni, con ben tre italiani impegnati: Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Lorenzo Sonego. Si disputano però anche due incontri del main draw maschile e uno di questi vede impegnato Flavio Cobolli, che sul Center Court sfida il beniamino di casa Tommy Paul. CENTER COURTNon prima delle 21:00 – Cobolli vs (10) Paul Non prima delle 00:00 – Cash/Tracy vs Purcell/Thompson A seguire – Khachanov vs Cerundolo COURT 10Ore 17:00 – Frech vs Bouzas Maneiro A seguire – Sun vs Bronzetti A seguire – Montgomery vs Trevisan COURT 4Ore 17:00 – Nishioka vs Cazaux A seguire – Sonego vs Munare Wtadi12SportFace.