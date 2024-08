Le mie sudatissime Olimpiadi del condizionatore rotto e la superiorità del ciappinaro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sì, va bene: la colica di Tamberi, la breakdance tipo ippopotamo di “Fantasia” dell’australiana, la sdraiabilità di Velasco, l’infinita polemica del pugilato, la quarta felice nel nuoto a rana, la norvegese strafiga del salto con l’asta. Tutto, direbbero i moderni analfabeti, iconico. Ma io credo che ci sia stato un momento di questedal quale più di tutti noialtri sui nostri divani ci siamo sentiti rappresentati. Io credo che Thomas Ceccon, che ha fatto un pisolino su un prato di Parigi prontamente fotografato e rilanciato da giornali che hanno spiegato che, orrore e raccapriccio, lefrancesi hanno lasciato gli atleti senz’aria condizionata, io credo che Ceccon ostaggio della sindachessa ecologista di Parigi si sia sacrificato per noi. Per P., che ha preso un aereo qualunque perché l’overturismo non sarà mai peggio dell’aria condizionata rotta a casa tua; per D.