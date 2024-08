Jannik Sinner prima di Cincinnati | Buon test verso lo US Open finora stagione molto positiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024)è uscito ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal venendo eliminato da Andrey Rublev: si è trattata della quinta sconfitta stagionale per il numero 1 del mondo che non era al meglio della forma dopo la tonsillite presadelle Olimpiadi di Parigi che non gli ha permesso di partecipare ai Giochi.del torneo di, l’azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i canali ufficiali dell’ATP: “Mi sento abbastanza bene. Ho fatto quasi una settimana senza allenarmie poi dopo aver giocato per due, tre giorni di fila, un po’ più del solito, questo potrebbe aver influito sull’anca, ma ora mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo qui“. “Quest’anno mi sono sentito spesso bene, anche a Parigi, al Roland Garros , e sapendo che ci sono le Olimpiadi ero consapevole di avere una possibilità per le medaglie, ma bisogna accettarlo.