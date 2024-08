Gudmundsson-Fiorentina cosa manca alla chiusura dell’affare? Il punto – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Albertè un promesso sposo dellain vista della prossima stagione. Il calciatore islandese aspetta che la società gigliata sferri l’affondo decisivo al Genoa per il suo acquisto. IL– Albertpotrebbe approdarein estate, mal’intesa tra i gigliati e il Genoa per il passaggio dell’islandese a Firenze. Nello specifico, ciò che determinerà l’affondo decisivo dellaper il classe 1996 è il verificarsi di un passaggio preliminare, ossia l’acquisto di un attaccante da parte del Genoa. In tal senso, si attendono novità nei prossimi giorni di mercato. Il Genoa punta su Harit:attende! IL SOSTITUTO – Sky Sport riferisce che il calciatore individuato dal Genoa per prendere il posto di titolare nell’attacco ligure è quello di Hamine Harit, attaccante classe 1997 del Marsiglia.